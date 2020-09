Famosas que pasan o pasaron un embarazo durante la pandemia | FOTOS

La pandemia del coronavirus llegó al Perú a inicios del mes de marzo, pero fue hasta el 15 que el presidente Martín Vizcarra declaró al país en Estado de Emergencia y nuestra vida cambió por completo.

Si estos cambios fueron complicados para todos nosotros, imagínense lo que será para las mujeres embarazadas. Ellas tienen una doble responsabilidad y están pasando por una etapa bella, pero también complicada.

Este 2020, personajes como Verónica Linares, Natalia Salas, Juliana Oxenford y Aída Martínez han confesado con sus fans que están en ‘la dulce espera’. Una hermosa etapa, pero a la vez un poco difícil y más aún por la pandemia del coronavirus.

A pesar de ello, las mujeres siempre han demostrado ser fuertes y que pueden sobrellevar cualquier situación. A continuación, echa un vistazo a la lista de las famosas que están, o estuvieron embarazadas durante la pandemia:

1. Karen Schwarz

La conductora de televisión Karen Schwarz dio a luz el pasado 20 de mayo a su hija Cayetana. A pesar que la situación en el Perú aún era muy compleja (aún no sabíamos casi nada acerca de la convivencia con el virus) la modelo le dio la bienvenida a su pequeñita.

2. Verónica Linares

La periodista Verónica Linares está a punto de dar a su bebé, incluso reveló con sus fans que ya ha tenido dos contracciones:

"¡Que nervios! El otro día fui a que me hagan un monitorio fetal y tuve dos contracciones y yo no sentí nada, pensé que eran gases. Pero ya estamos ya, de esta semana no pasa", indicó la periodista en sus historias de Instagram.

3. Natalia Salas

A diferencia de Karen y Verónica, Natalia está en los primeros meses de embarazo. La actriz lo publicó en sus redes hace algunas semanas.

4. Aída Martínez

Al igual que Natalia, Aída Martínez está empezando con ‘la dulce espera’ y aprendiendo a vivir con una personita que se forma dentro de su vientre.

5. Juliana Oxenford

La periodista Juliana Oxenford también es una de las tantas mujeres que pasa su embarazo en esta pandemia del coronavirus.

6. Korina Rivadeneira

Korina Rivadeneira también se encuentra en la última etapa de su embarazo. Ella y su esposo, Mario Hart se encuentran muy felices de tener a la pequeña Lara.

7. Yiddá Eslava

La ex chicareality Yiddá Eslava también está esperando a su segundo bebé junto al actor Julián Zucchi.