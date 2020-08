Gino Assereto sobre Jazmín Pinedo: “Yo a la china la amo” | VIDEO

El chico reality Gino Assereto ofreció una entrevista en el programa ‘Estás en Todas’ y aquí reveló que siempre amará a su expareja Jazmín Pinedo porque es la madre de su hija y tuvo una relación de siete años.

Sheyla Rojas fue quien le consultó sobre sus recientes palabras, en donde afirma que ‘ama’ a la conductora de ‘Esto es Guerra’.

“Para mi la china es una persona muy especial, es la mamá de mi hija, no tenemos por qué llevarnos mal, al contrario. Me vengo con ella al canal todos los días, me regreso con ella y así (...)”, mencionó.

“En una entrevista me preguntaron si amo a la china y yo a la china la amo. Amar para mi va más allá que un simple sentimiento, la respeto, la comprendo, la acepto, y para mí eso es amor”, añadió el modelo.

Gino Assereto también explicó que quizá en algún futuro pueda retomar su relación con la mamá de su hijita, pero por el momento se dedica a ‘conocerse’.

“Yo en este momento estoy enfocado en mis cosas. Creo que por primera vez le estoy dando verdadera importancia a mi vida. He aprendido a conocerme, a quererme, a respetarme y he encontrado cosas maravillosas en mí.

Creo que ha llegado el momento de conocer al Gino Assereto que está adentro. Me siento feliz conmigo mismo y creo que eso es lo principal para mí, amarme”, terminó el chico reality.