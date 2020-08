Jesús Barco se pronunció tras tierna imagen junto a Melissa Klug | VIDEO

Melissa Klug luego de comentar que se encontraba feliz con el futbolista de Universitario de Deportes Jesús Barco, el joven rompió su silencio al ser consultado por la romántica foto con la empresaria.

Melissa Klug se lució junto a Jesús Barco en romántica fotografía

La mamá de Samahara Lobatón luego de haberse filtrado una inédita imagen donde se mostraba cariñosa con el futbolista, se pronunció en el programa de Magaly Medina:

“Hay confianza, sí hay. Muchísima. Sí, me van a seguir viendo con él. Así esté apoyada en su pecho, así esté abrazada, así esté abrazándolo por atrás por delante, no sé, no tengo nada que hablar”, comentó.

¿Qué dijo el futbolista de Melissa Klug?

El programa “En exclusiva” buscó comunicarse con el jugador de Universitario de Deportes para que brinde su versión si se encuentra en un romance con Melissa.

Ante ello, el joven expresó "Disculpe, yo no voy a hablar del tema, discúlpame más bien", indicó y colgó la llamada telefónica.

Por otra parte, la mejor amiga de la popular ’Blanca de Chucuito’, Evelyn Vela, se animó a comentar sobre este posible romance y aseguró que Jesús y Melissa se conocen hace muchos años.

“No sé (si hay romance), porque ellos son amigos desde hace muchos años, desde Chucuito. Se conocen bastantes años y también es amigo mío. Que yo sepa no pasa nada ahí”, comentó la ’Reina del sur’.