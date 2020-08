Néstor Villanueva revela que Susy Díaz lo investigó en Reniec cuando salía con Florcita

En el programa América Hoy, Néstor Villanueva reveló que su relación con Susy Díaz, la madre de Florcita, no empezó de la mejor manera. El recordado cantante se atrevió a contar la razón.

Esto empezó cuando Ethel Pozo contó que cada vez que se invitó a Néstor al programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya" y se le pidió cocinar con su suegra Susy Díaz, él se negó.

Y aunque Néstor Villanueva señaló en un principio que su "suegra está ocupada en sus negocios y no hay que molestarla", después reveló cómo es su verdadera relación con ella.

"Al inicio de la relación ella opinaba, preguntaba quién es él y qué hace, empezó a investigar", contó.

"Yo me enteré, tengo la suerte de que una amistad trabaja en la Reniec, entonces, me dijo que había llegado una persona para averiguar mis datos en la Reniec, si salía casado o no, si tenía hijos o no, esta es una primicia que estoy contando", señaló.

Al ser consultado si le incomoda el proceder de la exvedette, Villanueva indicó: "Sí incomoda porque llegar a este límite, de repente, lo mejor era comentar en interno, hablar las cosas claras, pero llegar al límite de averiguar cosas a mis espaldas sí me molestó".

Sin embargo, Néstor señaló que después de muchos años, su relación con la polémica figura de TV ha mejorado.

"Después de doce años de relación con mi esposa, tengo hijos de por medio, ya las cosas están mejor, sobre todo por la familia, los hijos, y espero que las cosas continúen así", concluyó.

