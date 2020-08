Maricarmen Marín: participante emocionó al imitar a la cantante en Yo Soy

Empezó una nueva temporada de casting en el programa de imitación Yo Soy. Maricarmen Marín pasó un momento divertido al recibir a una joven que sorprendió al imitarla.

Durante la etapa de casting en vivo, se presentó una joven secretaria de nombre Lucero, esta llamó la atención de la cantante porque llegó para imitarla, pero no tenía uno de sus distintivos trajes brillantes que suele usar en el escenario, sino uno los looks que usa en Mujeres al mando.

“Mi nombre es Lucero, soy secretaria, estuve trabajando en la facultad de educación de la universidad”, fue como se presentó la aspirante a Yo Soy antes de empezar a cantar el tema de la conductora: “¿Por qué te fuiste?”.

La participante entonó: “Si me tenías, ¿por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito, el dueño de mi corazón”, haciendo que la jurado se mostrara sorprendida al escuchar su canción.

“¡Me has sorprendido! Ni por aquí me imaginé, me emocioné”, mencionó la reconocida cumbiambera, que se mostró feliz por la interpretación que hizo la joven.

¿Pasó la imitadora de Maricarmen el casting?

Si bien su presentación llenó de emoción a Maricarmen Marín, la aspirante a Yo Soy no logró pasar a la siguiente ronda, debido a que Katia Palma comentó que no veía al personaje durante la presentación, mientras que Ricardo Morán resaltó que tuvo problemas de afinación.