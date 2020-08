Magaly Medina sobre Silvia Cornejo: “Que voy a estar rogándole amor a un hombre que ya no me quiere”

Silvia Cornejo se mantiene en el ojo del huracán luego de conocerse que chocó el auto de su pareja el pasado viernes, situación que fue difundida por el programa Magaly Tv: La Firme.

A pesar de toda la polémica creada, la exreina de belleza salió como si nada a presentar su segmento de espectáculos en América Tv y Magaly Medina no dudó en hacer comentarios sobre su actitud, ya que salió bailando y cantando, como si no hubiera una denuncia en su contra por maltrato psicológico.

“Después de la vergüenza pública, y me sonrojo porque yo estaría así y diciéndome ‘trágame tierra’ por lo que puedan pensar de mí y que soy una rogona. Que estoy ahí rogándole amor a un hombre que ya no me quiere”, dijo Magaly al empezar su programa.

“Hay hombres que manejan dos relaciones como si nada, como hay mujeres que son incondicionales de por vida y lo serán, allá esas que lo permiten y que les importa muy poco no ser oficializadas, pero también está la que aguanta y la que sabe todo eso”, agregó Medina.

Por último, la conductora de “Magaly TV: La Firme” indicó que en agosto del pasado, ya había difundido imágenes del esposo de Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau, besándose con la madre de su primer hijo.

“Silvia Cornejo no es ninguna ignorante respecto a la relación que alguna vez tuvo su compañero y el padre de su hijo con su ex. Ella ha visto como nuestras cámaras captaron a su esposo junto a su ex ‘chapando’ en una salida dominical”, recordó.