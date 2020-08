Adrián Bello lanzará nueva canción en colaboración con Ximena Sariñana

Adrián Bello es un cantante y compositor que poco a poco se está abriendo camino en la industria de la música. El artista está pronto en lanzar su segunda colaboración esta vez viene de la mano de la interprete mexicana Ximena Sariñana.

“Explosión es una canción que quería hacer hace un buen tiempo. Tenía esta idea de crear un tema con una vibra ligera y que me permita expresar un lado mío que no suelo mostrar muy a menudo. Ese lado que simplemente quiere divertirse, bailar y no darles tanta importancia a las cosas”, comentó Adrián Bello.

“El conectar a fondo con alguien más te hace experimentar la vida a otro nivel y a otra intensidad. Una vez que vives algo así, te aferras a ese sentimiento y no lo quieres perder. Eso busco transmitir con esta canción”, agregó el artista peruano.

Producida por David Chang (We The Lion, Cristina Valentina, etc) en Elisa Records, marca la segunda colaboración de Adrián Bello con un artista internacional.

“Le escribí a Ximena para hacer esta colaboración porque tengo la idea que uno no pierde nada intentando. Así que cuando me contestó diciéndome que le había encantado el tema y que quería hacerlo, yo no podía más de la felicidad”, expresa Bello.

“Su participación elevó la canción a otro lugar y los versos que escribió le dieron ese extra que faltaba y que terminó por amarrarlo todo. Su voz tiene una personalidad y una inocencia natural que siempre he admirado y contar con ella ha sido un sueño. Trabajar con ella fue muy orgánico y fácil. Desde el día uno me ha tratado como un amigo y hemos podido entablar una bonita relación”, manifestó el artista peruano.

Ximena Sariñana, es una actriz y cantante mexicana, ganadora en la categoría de Artista Revelación en los premios MTV Latinoamérica 2008.

Explosión estará disponible a partir del 7 de agosto en todas las plataformas de streaming y en YouTube.