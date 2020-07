Deyvis Orosco dedica hermoso mensaje a Cassandra tras cuidarlo en su operación | FOTO

Deyvis Orosco luego de haber enfrentado una operación de emergencia, sorprendió a su novia Cassandra Sánchez De Lamadrid dedicándole unas hermosas palabras por medio de su cuenta de Instagram.

Deyvis Orosco en Instagram sorprendió así a Cassandra Sánchez

Gracias a los cuidados de la joven, el cantante se encuentra en reposo y más tranquilo en medio del estado de emergencia. Por ello, Deyvis decidió destacar su romance con un tierno mensaje en público.

“Y así pasaron los días, noches, madrugadas y más momentos pero en cada uno de ellos estuviste ahí, velando mis sueños, pendiente de cada dolor de cada molestia preocupada por cómo me sentía día con día!! Y hoy me siento mejor, pero no solo por tus cuidados sino porque siempre estuviste conmigo”, indicó el artista.

A su vez, compartió un romántico retrato donde la pareja está a punto de darse un beso. Los seguidores del líder de Néctar destacaron la publicación y en solo tres horas alcanzó más de 13 mil ´me gusta’ y cientos de mensajes de felicitaciones por la recuperación de Deyvis

Cassandra por su parte manifestó en su red social con la misma fotografía que el intérprete: “En las buenas y en las malas. Contigo hasta la muerte”

¿Cómo inició la relación de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid?

A su vez, Cassandra Sánchez De Lamadrid y Deyvis Orosco, en otra oportunidad contaron a “Magaly TV La firme” detalles de su convivencia y volvieron a nombrar el deseo de tener un heredero. Además, Medina le preguntó cómo se enamoraron.

“Nadie sabe cuándo nos conocimos, ni su mamá ni la mía. Nos guardamos eso para nosotros. Ninguno de los dos estaba buscando (pareja) y desde ese momento simplemente nos convertimos en muy bueno amigos y eso evolucionó en lo que ahora es: una muy linda relación” agregó Cassandra más que feliz.