ANIA sobre nuevo video "Ando Sola": "No debemos tener miedo de decir lo que pensamos"

ANIA regresa a la palestra con el video Ando Sola, material grabado durante la pandemia. Con este nuevo lanzamiento, la cantante defiende el derecho de toda mujer a querer estar sola y sentirse empoderada.

"Creo que como personas pasamos por diferentes procesos, relaciones duraderas y otras que son solo pasajeras, y es normal. Uno es libre de hacer lo que quiera, decir 'no quiero nada serio'. Esa frase siempre la escuchamos en la perspectiva del hombre, pero cuando la escuchamos de una mujer, es muy cuestionada. Nosotras tenemos la libertad de decir lo que queremos y sentimos, sin reproches ni vergüenzas", explicó ANIA.

"Es pésimo que se vea mal. Más aún que seamos las propias mujeres que nos metamos cabe. Que critiquemos, y no debe ser así. No hay que tener miedo de ser abiertas y honestas al decir lo que pensamos", acotó.

La cantante peruana, quien ha sido resaltada en muchas ocasiones por Alejandro Sanz, cuenta que esta idea de empoderamiento en una de sus canciones nació antes de la pandemia, sin embargo, el proyecto tomó forma en medio de esta. Aquí es donde empezó la aventura.

"La canción ya la tenía lista, siempre le tuve un feeling muy especial a Ando sola. El tema era grabarla, yo quería hacer algo chévere, no bajar la calidad de mis videos ni hacer algo casero. Lo que más me encanta de mi carrera es hacer los videoclips, lo disfruto mucho. Felizmente tengo un primo que es director de comerciales y su novia es directora de arte, hablé con ellos y cuando terminó la cuarentena vinieron a mi casa a grabar. Todos con mascarillas grabando (risas). Dentro de todo, me gustó el resultado. No hay mucha producción, pero la edición realmente es todo. Aunque fue una experiencia diferente, cubrió mis expectativas", detalló.

ANIA cuenta que cuando empezó la cuarentena tuvo mucho temor de que su carrera se desmorone, sin embargo, tuvo siempre de respaldo a su madre Marisol Martínez, quien también es su manager.

"Mi mamá es mi gran amiga, mi mayor crítica en el buen sentido. En cuanto a mi carrera me siento muy feliz, pero cuando empezó la cuarentena tuve una especie de crisis. Me sentía medio perdida, no sabía qué hacer, pero fue mi madre quién fue mi soporte. Me ayudó a pensar en qué podemos hacer al respecto. Se cayeron varios proyectos por la pandemia, y es entendible, pero igual te baja los ánimos. Entonces, empecé a trabajar mucho en mis redes sociales. Me apena no estar en escenario, pero la conexión con mis fans a través de las redes es muy bonita y compensa. Estoy muy feliz con el recibimiento que ha tenido Ando Sola", remarcó.

ANIA regresa con Ando Sola tras el éxito de Repetir. Ando Sola ya está disponible en todas las plataformas digitales y acaba de estrenar su video a través de su canal oficial de YouTube.

Los encargados de lograr el videoclip en tiempo record fueron César Bustos (director), Lucciana Proaño (directora de arte), Christian Valera (director de fotografía) y Miguel Coveñas (edición).