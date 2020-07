Daniela Darcourt envía mensaje contra la ‘mala vibra’ luego de las indirectas de Sergio George

La actitud del productor musical Sergio George de minimizar el talento de Daniela Darcourt para elogiar a Yahaira Plasencia ha sorprendido a muchos.

Y es que no solo no ha promocionado el tema que Daniela Darcourt y Tito Nieves grabaron juntos, sino que durante un enlace con el programa “En boca de todos”, aseguró que Yahaira sí tiene “ángel”, como insinuando que las demás salseras no.

“Es algo que no se puede explicar. Tiene ángel, tiene algo especial que conecta con el público y ha gustado en todo el mundo (...) Yo solamente trabajo con Yahaira, la cosa es: tienes ángel o no”.

Pero lejos de entrar en el juego de los dimes y diretes Daniela prefirió esclarecer sobre el tema, al comentar que ella no sabe cuál es el problema entre el ‘Pavaroti de la salsa’ y el manager de Plasencia.

“Hace un par de días que me empezaron a preguntar por esto. Yo creo que son cosas internas en la cuales yo no tengo que ver. Tito y Sergio son dos personas que se conocen hace 40 años. Yo soy una ‘x’ que tuvo la oportunidad de grabar con el maestro Tito, el maestro Sergio. Aporté mi trabajo, mi chamba y de ahí no sé absolutamente nada”, acotó la salsera en un programa de un medio local.

Daniela Darcourt no se pica

A pesar de los comentarios ‘mal intencionados’, la cantante no se siente afectada y por el contrario, prefirió agradecerle al considerado uno de los mejores productores musicales del medio por la oportunidad de grabar una canción y junto a Tito Nieves.

Daniela Darcourt compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para quitarse de encima la “mala vibra” que se ha recibido en los últimos días: “La tranquilidad de saber que eres buena persona y no buscas arruinarle la vida a nadie, no te la quitan aunque te echen toda la mala vibra del mundo”, se puede leer en una de sus historias.