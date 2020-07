Patty Wong presenta a su adolescente hija: "Yo aprendo mucho de ella"

Patty Wong es ejemplo de mujer independiente que lucha por sus ideales para salir adelante no solo ella, sino también de la mano de familia. Su hija mayor Ariadna no solo heredó su belleza, sino también sus ganas de cumplir sus metas.

Definitivamente, la frase de tal palo, tal astilla le cae como anillo al dedo a la empresaria y exmodelo, Patty Wong, quien se animó a presentar a su hija mayor, Ariadna, quien sorprendió con el gran parecido a su madre y su imponente 1.80 de estatura.

La adolescente de tan solo 15 años, Ariadne Fachín Wong, contó que si bien le gustaría seguir los pasos de su mamá como modelo no lo tomaría como una profesión, sino como un hobby, ya que quiere estudiar psicología ni bien acabe el colegio.

La empresaria contó al programa ‘América hoy’, que su hija le ha enseñado muchas cosas de ella, pero que también se deja guiar.

La exmodelo tiene tres hijas e indicó que si tiene las mejores enseñanzas de su progenitora.

“Mi madre predicó con el ejemplo. Ella no me dijo ‘sé fuerte’, yo la vi fuerte. Ella no me dijo ‘sé trabajadora’. Yo la vi trabajadora. No me dijo ‘sé honesta, yo la vi honesta. Entonces, yo hago lo mismo”, precisó Patty Wong.

