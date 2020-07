Susy Díaz reveló que padeció de parálisis fácil por excesivo cobro de luz

Así como muchos peruanos, Susy Díaz también está sufriendo por los estragos que está dejando la pandemia a causa del coronavirus. La exvedette reveló que sus últimos recibos de luz vienen con excesivos montos a pagar y que estos llegan cada mes.

Desde hace unos meses, las empresas que ofrecen el servicio de energía eléctrica han recibido varias quejas de los usuarios, ya que en los recibos se les está cobrando hasta tres veces más de lo que normalmente pagaban. Esta situación ha generado molestias tomando en cuenta que muchos de las personas han perdido su trabajo.

De esto ni Susy Díaz se salvó y ante esta situación sufrió de parálisis facial, ya que también se ve en problemas para poder cancelar los montos.

“He sufrido de parálisis facial y me encuentro medicada por culpa de los recibos virus, para mí es un asalto sin pistola”, manifestó al diario El Popular.

Lo que más le genera más preocupación a la actriz cómica es que cada día la facturan un montó elevado, el cual no le parece injusto de pagar.

“Cada mes sube más, ya casi estoy pagando 5.000 soles. Así como van las cosas creo que en diciembre tendré que abonar como 10.000 soles. Me he tenido que ir a vivir a Huarmey de susto y para que Walter me cuide”, indicó.

Contó que pasó de pagar recibos de 1.000 o 1.500 soles, pero que ahora en los recibos han llegado a venir hasta 5.000 soles y que esto le sorprende, ya que su vivienda está en Ate y no en una zona residencial.

“Pagaba de 1.000 a 1.500 soles como máximo mensual. Cuando estalló la crisis, pensé que iba a bajar, pero no, todos los meses me subían. Por eso estoy mal”, agregó la mamá de Florcita.

“No me deja de sorprender esta situación, sobre todo porque mi inmueble está en Ate-Vitarte, no es un barrio residencial”, mencionó Susy Díaz, quien fue a presentar su reclamo hasta las oficinas de Luz del Sur, pero se salió de la cola por el gran número de personas esperando su turno.