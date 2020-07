¿Gato ‘Cuba’ se molesta por ‘moretones’ en el cuello de Melissa Paredes?| VIDEO

La modelo Melissa Paredes acaba de recibir cientos de ataques en las redes sociales, después de que mostrara los moretones que tenía en el cuello.

La joven quiso explicar en su cuenta de Instagram la razón de estas machas en su cuerpo, y Rodrigo ‘El Gato’ Cuba se molestó por los comentarios de algunos usuarios.

“Para las chicas que me preguntan, sí, sigue mi alergia, a veces se pone hasta abajo, en mi espalda tengo un montón, pensé que era producto del estrés porque mi esposo no estaba, pero parece que no, no sé si soy alérgica a algo”, indicó la actriz en la red social.

Pero el deportista interrumpió el video y expresó su molestia con los seguidores de su esposa, quienes mencionaban que tenía ‘chupetones’. Como sabemos, el exjugador de Alianza Lima llegó hace algunas semanas al Perú y muchos cibernautas hicieron comentarios bastante desatinados.

“Qué chupetón vas a ver, tonterías inventan”.

Melissa Paredes se quedó sorprendida por la molestia del futbolista y explicó que se molesta por las palabras que a veces le dicen en Instagram.

La artista también explicó que iba a consultar con su dermatólogo:

“Mi esposo cómo verán también tiene su carácter, consultaré con el dermatólogo porque se ve fatal y, además, me pica horrible”, explica en sus redes sociales.

Echa un vistazo a las imágenes que compartió Melissa Paredes: