Yahaira Plasencia ante las críticas por su carrera y vida: "Me fascina" | VIDEO

Yahaira Plasencia impacto al confesar por medio de su cuenta de Instagram que le encantaba que hablen de ella pese a los comentarios negativos de sus detractores.

Por ello, utilizó la plataforma digital para grabarse de manera sarcástica bailando, mientras dejó un contundente mensaje.

Yahaira Plasencia en Instagram dejó contundente mensaje a sus críticos

La intérprete luego de encontrarse mejor de salud y dejar la cuarentena, paseando por las calles de Rusia, se hizo notar en su plataforma digital con un peculiar vídeo.

De acuerdo a lo señalado por la joven en la grabación, indicó que buscaría hacerse notar y comenten solo lo que ella desea, aclarando que no le incomodaba ser una figura polémica.

Por eso, se encargaría en dar qué hablar, mientras se divierte haciendo Tik Tok con mensajes subliminales.

"Estoy acostumbrada a que hablen de mí de frente o a mis espaldas. La verdad me da exactamente igual, es más me fascina. Tnato que yo misma me encargo de dar de qué hablar", indicó la protagonista de 'Cobarde'.

Yahaira Plasencia cautiva con sensual baile en Tik Tok

La salsera también se ha sumado al furor de la plataforma de crear vídeos, actuando o moviéndose al compás de la música, dejando al descubierto su abdomen plano.

Yahaira al mostrar su una renovada figura, no dudó en mostrar su talento y habilidad por el baile.

Jefferson Farfán en Instagram sorprende bailando como Yahaira en Tik Tok

El futbolista destacó e la plataforma digital con una reggaetón​ realizando el paso característico de su novia, el famoso moviendo del 'Totó'. Dicho hecho, generó cientos de reacciones de sus fanáticos al verlo moverse igual que la cantante.

Daniela Darcourt confesó así su rivalidad con Yahaira Plasencia

Los dime y diretes entre las artistas se originó desde este hecho: “Justamente en el artista del año en la temporada que ella estaba. Me hicieron ensayar en la madrugada de ese mismo día, luego me llamaron y me dijeron que no y mi jefe de prensa me dijo que Yahaira había puesto como condición que si yo iba ella no lo iba a hacer y eso me molestó mucho”.

Cabe recordar que en aquella ocasión, diferentes medios le cuestionaron su ausencia, revelando Daniela lo siguiente.

"Si ella no me conoce, no tendría por qué hacer eso, sobre todo porque había jugado con mi tiempo y que le habían dado el gusto. Si bien es cierto, ella tenía una posición en ese momento no tenía por qué hacerlo y la producción como tal debió defender eso”, indicó la salsera.

“Lo dije, ella respondió y ahí comenzó todo. Ese dime y direte que dura hasta ahora, pero ella hace sus cosas a su manera y yo a la mía”, finalizó sobre el tema.