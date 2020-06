Cathy Sáenz sobre sus excompañeras de Mujeres al mando: “los vínculos están flojos”

La recordada ‘Mamacha’, Cathy Sáenz, se encuentra ingeniándolas en esta cuarentena para ganar dinero en base a sus conocimientos en la televisión.

Y es que, durante el programa de Magaly Medina se mostró algo del Taller de Producción Televisiva que viene enseñando de manera virtual y que tiene un costo de nada más ni nada menos de 200 soles.

“Es un taller donde vamos a sacar ideas propias, recuerden que de aquí va a salir un proyecto de televisión. El mundo de la televisión es un mundo que te enseña bastante. Podría decir que un productor es inteligente, rápido, locuaz y acertado”, se escucha que les decirle a sus alumnos vía Zoom.

No obstante, hubo un detalle que llamó mucho la atención de Medina y es que la exproductora de Esto es guerra contó sobre su último trabajo, “Mujeres al mando”, donde compartió la conducción con Jazmín Pinedo y Karen Schwarz.

“En el programa donde yo trabajaba, en Mujeres al mando, actualmente no están cumpliendo con todos los requisitos porque no hay muchos vínculos. Ahí no son tan amigas, tampoco se llevan mal, no son hermanas, primas, es como que los vínculos son medios flojos”, manifestó Sáenz.

Por otro lado, Cathy aprovechó para darle las gracias a la ‘Urraca’ por hablar de ella. “Gracias a Magaly, porque yo entiendo que es su trabajo, es su estilo y así es la televisión, así es”, expresó.