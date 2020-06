Yahaira encantada con imitación de Rosángela Espinoza: “Mejor, más promoción”

La salsera Yahaira Plasencia compartió un en vivo vía Instagram desde Rusia con colega Susan Ochoa. Donde la cantante no pudo salvarse de las preguntas candentes sobre su vida amorosa, pues se animó a dar algunos detalles que llamaron la atención de propios y extraños.

Una de las cosas que le consultó la ganadora de Viña del Mar fue la imitación que hizo Rosángela Espinoza en el reality Esto es guerra, donde la personificó. La joven indicó que no le molestó el mencionado performance.

“Nunca he hablado de ese tema (sobre una posible rivalidad), ni tampoco me interesa hacerlo. Todo es televisión la verdad y vi lo que hizo de mí, me pareció súper chistoso, súper gracioso, yo no tengo problema con nadie. Mejor, más promoción para mí”, manifestó la pareja de Jefferson Farfán.

En otro momento, Susan Ochoa preguntó que si creía en el matrimonio. “No voy a responder esa pregunta, así que por las puras es”, respondió la Plasencia y agregó que ya antes había comentado que le encantaría tener hijos a los 30 o 31, y la prensa sacó que ya quería darle pequeños a Jefferson.

Yahaira Plasencia deja la cuarentena y sale a pasear por Moscú

A la cantante Yahaira Plasencia le tocó pasar la cuarentena por la pandemia en Rusia y junto a su pareja, Jefferson Farfán, si bien tuvieron temas de salud ya pueden darse ciertas licencias para recorrer las calles de Moscú.

“¡Se acabó la cuarentena! Todo está volviendo a la normalidad, pero con mucha responsabilidad. Ya falta poco para que acabe en Perú, cuídense, quédense en casa y si salen mantengan la distancia, a cumplir con todos los protocolos de seguridad”, puso como descripción junto a una foto del paseo.