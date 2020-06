Susy Díaz sobre cobro excesivo de luz: “Esto es ya es un recibovirus”

La excongresista Susy Díaz está muy indignada al ver el monto excesivo de su recibo de luz en pleno estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

Díaz menciona que su último recibe de luz fue de un monto de S/ 4,600 soles.

Susy expresó que el precio corresponde a dos meses, pero resaltó que sus inquilinos hasta el día de hoy no pueden pagar por completo el recibo de sus cuartos.

“Imagínate. Aparte que hay inquilinos que no pagan el alquiler, me ha venido S/ 4,600, casi me da un derrame cerebral. Me dio dolor de cabeza, me empezó a doler el cuerpo”, mencionó en conversación con Radio Capital.

“De dos meses ha venido, es lo que he venido investigando porque me asusté. Les dije (a los inquilinos) que apaguen las luces, que iba a entrar a ver si tienen muchos artefactos. Hablando con ellos y, cuando veo la televisión, a todo el mundo le está pasando eso. Esto ya es un recibovirus”, añadió.

También expresó que ha llamado muchas veces a le empresa de luz, pero nadie le responde:

“Estoy rogando a Dios que el otro mes me bajen el recibo. Lo he metido adentro de la biblia para que Dios me ayude”, expresó.