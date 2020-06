Flavia Laos Y Patricio Parodi festejan sus casi 2 años de relación

Bajo todo pronóstico de videntes que intentaron salar la relación. Flavia Laos y Patricio Parodi, hoy en día son una de las parejas más sólidas de nuestro medio. El último domingo los jóvenes no solo festejaron el Día del Padre, sino que también cumplieron 1 año y 8 meses de estable relación.

Ambos artistas usaron sus cuentas oficiales de Instagram para dedicarse románticos mensajes para festejar esta fecha especial a pesar de la cuarentena.

El primero en publicar en sus historias fue el popular ‘Pato’ Parodi, quien la llamó de manera amorosa ‘preciosura’. “Feliz año y ocho meses mi reina. Un mes más con esta preciosura”, se puede leer en la descripción de la foto que publicó, en donde están felices sonriendo.

Luego fue el turno de Flavia Laos quien hizo lo mismo en una historia, en la que compartió un collage de imágenes de recuerdo al lado de su pareja. “Gracias por formar parte de mi vida, espero seguir haciendo recuerdos a tu lado”, expresó la ojiverde.

Asimismo, el integrante de Esto es guerra no quiso dejar de saludar a su papá en su día.

“Gracias por enseñarme a volar mi propio vuelo, a volar mis propios sueño. A Vivir mi propia vida, Y siempre tendré tus enseñanzas por delante. Gracias papá, te amo. Feliz de tener al mejor papá del mundo, con tus virtudes y defectos, te amo”, escribió 'Pato' Parodi.

¿Flavia Laos llamó ‘gallina vieja’ a Sheyla Rojas?

Antes que la relación de Flavia Laos y Patricio Parodi se hiciera pública, el guerrero mantuvo estuvo con Sheyla Rojas por mucho tiempo. Y uno de los episodios más recordados fue cuando la joven actriz usó la popular frase “Gallina vieja, gallina vieja”, que muchos medios tomaron como indirecta a la rubia conductora, quien le lleva algunos años al chico reality.

“Tú sabes que en el medio se hablan cosas como que ‘ella está diciendo esto de ti’ y yo me lo tomé muy personal. Por eso nació eso porque sí fue para ti en su momento y tú lo sabes (...) Me llegaron cosas al oído y yo me dejé llevar. Era chibola”, justificó su actuar la “Quinceañera”.

Además, Sheyla Rojas manifestó que solo fue un acto de inmadurez de ese tiempo y que no tienen una relación, pues Flavia indicó que se sentía insegura de la presentadora.

“Fue una inmadurez del momento y como dices tú, gallina vieja da buen caldo”, expresó “Shey, Shey”.