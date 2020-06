Karla Tarazona enaltece a las madres que “cumplen doble labor” en el Día del Padre

Karla Tarazona fiel a su estilo aprovechó el Día el Padre para saludar a los papás, pero quiso enaltecer el rol de las madres que realizan el rol de padre, como sería su caso.

La presentadora de TV escribió un mensaje en su cuenta de Instagram donde agradecía estar ella y sus hijos bien de salud durante este estado de emergencia. "Si alguna vez dije que me faltaba algo para ser totalmente feliz, puedo decir hoy en día que gracias a Dios lo tengo todo para estarlo".

"Nuestras vidas, la salud, el amor y el estar unidos, en estos momentos es la mayor bendición que cualquier ser humano puede tener… Feliz Día a todos los Papitos del Perú y del Mundo. También Feliz día a las madres que cumplen la doble labor y que tienen los pantalones bien puestos para sacar adelante y criar a sus hijos solas", se puede leer en el post.

También habló sobre los papás que no encuentran físicamente: “Los papitos que ahora gozan de la dicha de Dios un beso hasta cielo”.

Karla Tarazona saluda a las mamás luchonas

Dentro del post que compartió en su cuenta de Instagram no dudó en dedicarles palabras de admiración a las mamás que son ‘madre y padre’. Como se sabe, la ex conductora de ‘Valgame’ comentó que Leonard León, padre de sus dos hijos mayores hace tres meses que no le pasa la mensualidad para mantenerlos.

“A veces piensan que porque se han enfermado, es un buen pretexto para no cumplir con sus responsabilidades. Por estos momentos soy madre y padre para mis hijos", expresó la ex conductora de TV.

Cabe recalcar que otro sería el caso con su expareja Christian Domínguez, que sí estaría cumpliendo con todos los gastos de su menor hijo.