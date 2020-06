Susy Díaz sobre el coronavirus: “Los recibos son peores que el virus”

Susy Díaz por el momento no está cobrando el alquiler a sus inquilinos desde que empezó la cuarentena, ya que sabe que esta crisis ha afectado a muchas personas que ganan del día, pero la pandemia le está provocando otro tipo de dolores de cabeza. La ex vedette habla los altos costos de los recibos del servicio de luz.

Durante una entrevista a un medio lo local, la ex congresista indicó que el coronavirus no le quita el sueño.

“Nada que ver. Gracias a Dios estoy bien de salud, comiendo ajo todos los días porque es un antiviral, refuerza el sistema inmunológico y es un antibiótico natural y anticoagulante”, expresó.

Pero lo que sí la tiene inquieta es el excesivo cobro de la luz, para ella los recibos son peor que la enfermedad.

“Me vino una cuenta de luz demasiado alta. Voy a hacer mi reclamo porque ahora menos que nunca voy a regalar mi plata a nadie. Esos papelitos me dan fiebre, dolor de cabeza y espalda”, manifestó la también conocida actriz comediante.

Susy Díaz no cobra a sus inquilinos

Como ya lo comentó en otros medios, Susy Díaz no les está cobrando a sus inquilinos el alquiler, esta situación le está generando molestias. “(…) un poco más me da derrame cerebral. Pero no puedo botarlos porque no tienen plata, pues no están trabajando”, agregó Díaz.

Feliz con la imitación de Angie Arizaga

La ex congresista también se mostró alegre al conocer que la chica reality, Angie Arizaga la caracterizó para Esto es guerra.

“Es una chica linda y muy sencilla, hemos trabajado en una telenovela. Incluso me pidió consejos porque tiene pésima suerte en el amor”, resaltó.