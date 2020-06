Edison Flores se reconcilia con sus seguidores y ofrece este gran regalo

Mucho se ha dicho de Edison Flores en esta semana, primero porque supuestamente eliminó fotos con su esposa en su cuenta de Instagram y luego porque aparecieron conversaciones donde hablaba con una fan. Lanzando las alertas de una posible infidelidad del futbolista a su esposa, Ana Siucho.

A este rumor se sumó que la pareja del deportista publicó en su cuenta de IG un post con el siguiente mensaje:

“A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente”, provocando más suspicacias.

Edison Flores quiere reivindicarse con sus fans

Tras salir a desmentir los chismes de una posible infidelidad, el futbolista Edison Flores compartió un post en su red social en la que sortea tres kits de una conocida marca deportiva. De esta manera, el popular ‘oreja’ Flores busca incentivar la práctica de actividad física ahora que el gobierno ha dado luz verde a la realización de deportes.

Espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren con buena salud y siguiendo todas las recomendaciones del Gobierno.

“Como saben, en algunos distritos de Lima ya se puede salir a hacer determinados deportes y eso es importante para reforzar nuestro sistema inmune. Es por eso que junto con Adidas queremos regalarles 3 kits deportivos: 2 son para running y 1 es de fútbol (con este último habrá que esperar a que el gobierno autorice la actividad para estrenarlo)”, se puede leer en el mensaje que acompañó con una imagen.