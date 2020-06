¡Se protege! Rosángela Espinoza prefiere mantener distancia en las redes sociales

No se deja. Rosángela Espinoza comentó que no es de las que a cabida a las personas que intentan conectarse con ella mediante sus redes sociales, ya que no quiere sorpresas desagradables, más ahora que se conoce que hay figuras del espectáculo que envían video privados por ese medio.

“Con todo lo que me ha pasado prefiero mantener mi distancia. Aquí, en mis redes sociales, y en todos lados”, contó la ‘chica selfie’ en ‘América espectáculos’.

Además, indicó que ella no maneja su cuenta de Instagram para eso tiene tres administradores.

“Me llega mensaje con un ‘hola’ y un corazoncito. Mi cuenta tiene tres administradores, mi sobrina Blanca también está allí y me dice: ‘Mira quién te escribió’ y yo: ¿En serio?’... mejor lo dejó ahí porque entrar en eso de que te escribió, que yo lo estoy buscando, no, no... Lo mejor es dejarlo ahí”, recalcó.

Finalmente, expresó que hay cantantes que la buscan para promocionar sus temas, pues la siguen a través de su Tik Tok.

“Cantantes de otros países me buscan. El TikTok me está volviendo internacional. También hay artistas que recién están empezando y es chévere que me digan que baile su música. Es amistad, nada más”, resaltó Rosángela Espinoza.

Andrés Wiese envía video íntimo a menor de edad

Hace unos días la polémica se inició al conocerse que el popular ‘Ricolas’ había mantenido conversaciones subidas de tono con una chica de 17 años. Pero ahí no quedó todo, sino que el actor también le mandó videos mostrando sus partes privadas, esto se hizo público no solo en las historias de Rodrigo González quien publicó capturas de algunas charlas, sino también en el programa de Magaly Medina donde se hizo toda una nota sobre ello.

La actriz Mayra Couto también salió a denunciar al artista de supuesto acoso sexual y maltrato cuando trabajaban juntos en Al fondo hay sitio.