Magaly Medina tildó de ‘brutitos’ a quienes dicen que fue racista con Edison Flores

Magaly Medina se caracteriza por no tener pelos en la lengua y una vez más se volvió tendencia gracia a eso. Tras conocerse los supuestos mensajes de Edison Flores con otra persona, la periodista realizó algunos comentarios para explicar el por qué no creía que el futbolista no podría ser infiel, al punto que comparó el físico de este y el comportamiento de Andrés Wiese.

Por ello, la conductora decidió usar su espacio de televisivo para descartar que sus palabras hayan sido racistas y aseguró que fueron sacadas de contexto, pues según su versión ella no nunca quiso ser despectiva con él, todo lo contrario se mostró amable al hablar de este caso.

Asimismo, sorprendió al recordar al público sobre su origen humilde y que vino de su natal Huacho para hacerse de una carrera y hacerse de un nombre, esto como parte de su defensa que no podría ser racista con alguien y menos con el ‘Orejas’ Flores.

"Hay gente que no tiene las orejas tan grande como las de Edison Flores, por eso sacan mis frases fuera de contexto... ¡Qué voy a ser racista yo!, tremenda cholita venida de Huacho, provinciana de padres provincianos", manifestó bastante irritada.

Magaly Medina reprocha a algunos artistas

La popular Urraca les mandó su chiquita a algunos personajes que la criticaron por sus comentarios, entre estos Janet Barboza, y a quienes calificó de ‘brutitos’ por no entender el sentido en el que se refirió al esposo de Ana Siucho.

“Pues siempre ha habido gente medio brutita que no entiende lo que yo estoy haciendo. Ayer cuando yo he dicho lo del 'Orejitas' Flores que es 'feito y orejón', lo dije de manera cariñosita, porque lo que estaba haciendo no era denigrarlo y llamarlo 'feo orejón', eso no haría jamás", sentenció Magaly Medina.

Edison Flores salió a descartar infidelidad

Tras difundirse unas conversaciones privadas con una fan, Edison Flores decidió romper su silencio y confirmó que los chats con la joven de 20 años sí se llevaron a cabo. Sin embargo, aclaró ciertas cosas sobre estas charlas.

El esposo de Ana Siucho indicó que siempre se ha preocupado por tener una comunicación cercana con sus fans, pero remarcó que nunca ha buscado algo "extra". Sigue leyendo...