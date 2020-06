Andrea San Martín es llamada 'viejonaza' por su mamá

Andrea San Martín sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una discusión que tuvo con su madre cuando se recuperaba de su operación a la vista.

No obstante, la mamá de la ex chica reality perdió la paciencia y le reclamó el desorden en toda la casa y que dejará residuos de comida en la habitación: “El colmo. Tremenda viejonaza y eres una desordenada, yo dejé todo ordenadito, mañana te levantas y ordenas”.

“No paras de renegar desde que he venido”, le dijo Andrea.

“Cómo no voy a renegar si todo es una porquería”, insistió su mamá, quien incluso dijo que su nieta pequeña era más respetuosa que Andrea San Martín:

La peculiar situación familiar provocó las risas de la ojiverde, que fue comparada con su menor hija. “Ni Maía haría eso, sabe que no me gusta. Respeta, la palabra respeta, a mi abuela no le gusta eso”, expresó la mamá de San Martín.

En el video también se puede escuchar a la madre de la modela diciéndole que no solo es desordenada sino que dejar la cocina sucia. “Cómo voy a entrar a una cocina llena de cochinadas, cómo voy a comer entre cochinas. No me grabes, Andrea (...) Andrea no es broma, por qué me grabas", le dijo al ver que su cocina también estaba desordenada.

Por su parte, Andrea San Martin en vez de hacer un mea culpa tomó a la broma toda la situación e indicó que no volvería a la casa de su madre: “Realmente ni más vengo a esta casa, o sea me podría haber ido a la casa de otra persona donde no me hagan lavar. Recién operada y tengo que lavar”.

Madre de Andrea San Martín le hace pasar vergüenza al contar que es desordenada Andrea San Martín graba a su mamá mientras la regaña por desordenada.