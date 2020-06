Julian Zucchi tras embarazo de Yidda Eslava: "Te ves más hermosa" | VIDEO

Julian Zucchi conmovió en sus redes sociales con un hermoso mensaje para Yidda Eslava, quien se encuentra embarazada y pronto nacerá su bebé.

Por ello, el intérprete utilizó su cuenta de Instagram para homenajearla con unas tiernas palabras donde resaltó su valentía y belleza en medio del estado de emergencia.

¿Qué le dijo Julian Zucchi a Yidda Eslava?

"Hace más de 7 años estamos juntos, y puedo decir con toda sinceridad, que embarazada (como cuando tenías a Tomás en tu vientre) te ves más hermosa. ¡Para mi eres perfecta! ¡Las mujeres son sorprendentes, de verdad admirable!”, sostuvo el argentino.

Además, Julian reveló los malestares que atraviesa su pareja. “Sufre de nauseas, está cansada, pero siempre tiene tiempo y una sonrisa para su familia. Valoren a sus parejas. TE AMO @yiddaeslavap”, finalizó.

Yidda Eslava en Instagram confesó que está embarazada

La artista enterneció al confesar en redes sociales que tendría otro hijo: "Llega para alegrar aún más nuestras vidas, ahora seremos 4".

"Estar embarazada en cuarentena no es nada fácil, cuando estaba embarazada de Tomás, amaba sacarme ecográfias, porque sentía tanta alegría de ver como cada dos semanas crecía de una manera maravillosa", expresó Eslava.

"Con el Bebé ( le decimos así ya que no sabemos si es nene o nena) estábamos muy preocupados por el COVID-19, ya que me tocaba una ecografia importante, y no sabíamos donde poder hacerla sin exponerme", manifestó Yidda.

Al termino de la grabación, Yidda no quiso dejar pasar su reconocimiento por la labor de las madres en medio de la crisis sanitaria: "Un abrazo grande a todas las mamás y en especial a las que como yo estamos gestando en días de pandemia, como mi bella hermana".