Angie Jibaja le pregunta a Magaly Medina si está apoyando al feminicidio

¡Se molestó! La modelo Angie Jibaja se incomodó con la periodista Magaly Medina, después de que la conductora mostrara en su programa, que Ricardo Márquez le disparó porque ella le habría robado.

‘La Chica de los Tatuajes’ indicó que ‘La Urraca’ estaría apoyando a su agresor y que está lucrando con su situación.

Jibaja compartió mensajes que su hermana Cielo realizó acerca de Magaly.

“Exigir justicia no es provocación... Magaly, no investigas nada, no sabes nada, no eres nada objetiva”, se puede leer en la publicación.

‘La Chinita’ también resaltó que casi pierde la vida por la agresión que Ricardo Márquez le hizo. Recordemos que el hombre le disparó y fue llevada de emergencia a la clínica.

“Magaly, ¿estás apoyando el feminicidio? 4 balazos que casi me matan. Y los disparos a los dos policías”, escribió Angie.

También expresó que lo único que está buscando Magaly Medina es seguir lucrando con su caso. “Más pena me da que lucres con las personas y sigas ganando con eso año tras año”, indica.

Y como si esto fuera poco, Angie Jibaja resaltó que la fecha de la Policía de Los Ángeles en donde se consigna que Ricardo Márquez es buscado por la justicia de Estados Unidos.