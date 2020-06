Magaly sobre Yahaira: “Ninguna aprendiz de cantante me dice cómo manejar mi programa” | VIDEO

¡Se molestó! La periodista Magaly Medina no tuvo reparos en responderle a la cantante Yahaira Plasencia, quien hace unos días, cuestionó su labor como periodista y el manejo de su programa.

El jueves 4 de junio, Medina se indignó después de leer lo que escribió ‘La Reina del Totó’ sobre su trabajo y el de sus compañeros en ‘Magaly TV La Firme’.

“Ella miente y yo tengo que investigar (…) Acá en este programa de investigar no me puedes venir a decir a mí, no me puedes denigrar ni decir que este programa no lo hace”, indicó Medina en un inicio.

Medina resaltó que, por su trabajo, el presidente del Perú Martín Vizcarra, presenta una investigación por el caso Richard Swing.

“Ahorita, el propio presidente de la República está en tela de juicio por una investigación que salió de este programa”, menciona Medina.

Magaly Medina se molesta con Yahaira Plasencia

Después de hablar de su trabajo, ‘La Urraca’ le dijo a Yahaira Plasencia ‘aprendiz de cantante’:

"Discúlpame, a mí ninguna aprendiz de cantante me va a venir a decir lo que yo en términos periodísticos voy a hacer o cómo manejo mi programa, que acá harta experiencia tenemos y hemos visto pasar por este programa, en todos los años que tiene, cantantes cientos que hoy día ya ni siquiera nadie recuerda sus nombres”, terminó.