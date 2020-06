Yaco Eskenazi: Sujeto se hace pasar por él y pide el número de chicas de la farándula

Luego que Yaco Eskenazi denunciara a través de sus redes sociales que un sujeto está suplantando su identidad, el conductor de TV expresó su preocupación al señalar que esta situación se le está saliendo de la mano.

En el programa América Hoy, el también actor señaló que este hombre no solo está usando su nombre para estafar, sino también para contactar a figuras de la televisión.

"Esta persona tiene más o menos algún tiempo haciendo esto, hace algunos meses... Hace tres semanas me llamó Aldo Miyashiro a decirme que, a Beto Ortiz, imagínate a Beto, que Beto y yo no andamos juntos, no somos amigos, le estaban pidiendo teléfonos de chicas de la farándula, y Beto pensaba, 'qué le pasa a este chico, a Yaco, pidiéndome teléfonos de mujeres si es casado'", contó Yaco Eskenazi.

"Es muy serio porque esta persona usando mi nombre, de alguna manera, puede convocar a alguien, puede concretar una cita con alguna persona que piense, no sé, imagínate, cualquier desgracia puede pasar... Yo soy relajado con estas cosas, no siempre le presto atención, pero esto ya se estaba escapando de las manos porque ya tiene mucho tiempo, ya es algo serio, y en esta coyuntura no podríamos permitirlo, porque imagina que se ponga a pedir plata, a pedir donaciones...", acotó muy preocupado.

Durante este enlace, un especialista sugirió a Yaco Eskenazi acudir a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT).

"No me he acercado a hacer una denuncia formal, yo primero lo he denunciado en mis redes sociales, y ahora en televisión, que tengo la posibilidad de hacerlo, confieso que no sabía que había una entidad encargada de esto, pero ahora voy a tener que ir a poner la denuncia, porque esto no es de ahora, debe tener de ocho meses hasta un año, porque sí me puede perjudicar, pueden hacer uso de mi imagen para hacer cosas que no son buenas", indicó.

Finalmente, Yaco Eskenazi pidió a las personas a quienes supuestamente él les escribe pedirle un audio para corroborar.

"Por ejemplo, Jazmín Pinedo hace dos días me escribe, '¿Yaco?', con signo de interrogación, le digo, 'China, ¿qué pasó?, me dice, 'mándame un audio'... Me dijo, 'felizmente que eras tú porque me ha estado escribiendo desde la madrugada otro chico a pedirme el teléfono de las chicas del programa'...Esto es muy preocupante porque no sé cual es el fin", contó.