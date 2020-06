Tras 'lluvia de críticas' Samahara tuvo que desactivar comentarios en Instagram

¡Se cansó! La hija ‘del medio’ de Melissa Klug, Samahara Lobatón anunció hace algunos días su embarazo, pero tras la revelación de esta información, ha tomado una radical decisión en Instagram.

“Y un ser maravilloso viene camino al mundo. Me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad velar por ti y porque todo a nuestro al rededor este súper bien. Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro”, indicó Samahara en sus redes sociales.

Después de revelar la noticia, sus seguidores de Instagram empezaron a comentar y resaltar que sería muy joven para salir embarazada, ante esto Lobatón respondió:

“ya sé que soy súper joven, me falta mucho por vivir, no sé lo que me espera, pero saben algo para todos los que van a querer mandar su mala vibra, lo viviré́ con bebé (porque recién sabré́ el sexo) seŕ feliz con bebé y seré la mejor mamá que pueda ser”, indicó Lobatón.

Pero los comentarios en contra de Samahara en Instagram no han terminado, por ello la joven ha tenido que desactivar la opción de comentaros en las redes. Y es que, en estos momentos, las críticas no le vienen nada bien a su salud ni a la del bebé.