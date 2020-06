Brunella Horna intenta lavar su ropa y termina manchándola con lejía | VIDEO

Brunella Horna sorprendió a sus seguidores luego de revelar que intentó lavar toda su ropa y terminó manchándola con lejía. La intención de la modelo era desinfectar sus prendas, pero se le pasó la mano.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la modelo y exintegrante de Esto es Guerra confesó que quiso desinfectar su ropa con lejía y la metió a la lavadora, pero terminó arruinándola. Además, también manchó la ropa de su pareja Richard Acuña.

Como se sabe, tras la pandemia del coronavirus, muchos peruanos están tomando medidas de prevención para evitar enfermarse. Y Brunella Horna es una de ellas, quien indicó que está usando la lejía con más frecuencia.

Sin embargo, nunca imaginó que todo saldría mal. “Les cuento que ya malogré toda mi ropa, miren mi polo está llena de lejía”, indicó la modelo en su historia de Instagram.

“Toda mi ropa, mis polos, los de Richard también toda la ropa que tenemos acá está llena de lejía. Me he vuelto maniática de la lejía y a todo le hecho lejía. Sin darme cuenta he malogrado toda mi ropa”, acotó, mostrando que el polo y pantalón que estaba usando también estaban arruinados.