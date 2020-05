Karla Tarazona: "Leonard León no deposita la pensión de mis hijos hace 3 meses" | VIDEO

La conductora de televisión, Karla Tarazona reveló que el papá de sus hijos, Leonard León no le deposita el dinero para la pensión desde hace 3 meses.

“En el caso de mis hijos mayores, el papá, el señor Leonard León, hace tres meses no deposita la pensión de alimentos”, indicó la modelo.

Tarazona mencionó que cree que el cantante de cumbia se estaría aprovechando de su salud, (por haber tenido coronavirus) para deslindarse de la responsabilidad de sus hijos.

“A veces creo que piensan que porque se han enfermado es un buen pretexto para no cumplir con sus responsabilidades, yo soy papá y mamá de mis hijos”, reveló Karla a Magaly Medina.

En el caso de Christian Domínguez, la locutora radial resaltó que él sí está cumpliendo con su responsabilidad afectiva y económica.

“En el caso de Valentino, Christian se está portando bien hasta el momento, está cumpliendo con lo que corresponde con Valentino”, indicó Tarazona, quien agradeció por seguir teniendo trabajo hasta ahora.

La conversación se dio durante el programa 'Magaly TV La Firme':

Karla Tarazona y Leonard León tienen una relación bastante polémica desde hace mucho tiempo. Lamentablemente ninguno de los dos se pone de acuerdo y mientras que él afirma que desea ver a sus hijos, ella indica que él no ve a los menores porque no quiere.

"Por favor, que no mienta, hace un año que el señor no visita a Estéfano y Alessandro. Tampoco los llama, que no se haga el buen padre por Facebook”, expresó hace algunas semanas Karla a Trome.