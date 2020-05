Daniela Darcourt alarmó tras la posibilidad de tener COVID-19 | VIDEO

La cantante Daniela Darcourt en medio de la buena noticia por el tema que grabará con Tito Nieves a cargo de Sergio George, asustó a sus seguidores contando los síntomas que presentó en medio del estado de emergencia por COVID-19.

¿Daniela Darcourt tiene COVID-19?

La intérprete durante una entrevista con Capital contó detalles de su carrera artística y la satisfacción del nuevo proyecto que tiene planeado con el reconocido salsero puertorriqueño.

Sin embargo, sorprendió al revelar que estuvo indispuesta hace unos días, presentando malestares, llegando asustarse que podría ser COVID-19.

Daniela felizmente acudió a un médico para destacar cualquier inconveniente, afirmándole el profesional que solo era un malestar alérgico, llegando a no realizarse una prueba de descarte tras comentar que existe personas que sí lo necesitan.

“Ahorita estoy media fregada por no decir otra palabra. El cambio de clima, yo soy alérgica, me traumé porque obviamente a mí la rinitis me afecta horrible, de una manera inexplicable, y hasta en un momento llegué a pensar que tenía coronavirus. Y dije no, el doctor me evaluó, no hice fiebre, no presenté ningún síntoma", indicó.

¿Qué síntomas llegó a tener Daniela Darcourt?

"Gracias a Dios estoy super bien, mi familia también. No me llegué a hacer la prueba, solo estaba controlada por un médico de cabecera. La verdad que la mente es muy poderosa, porque el primer día hice faringitis por la infección, el primer día sentía que me ardían los ojos, que me dolía el cuerpo, dije no está pasando nada, me estoy sugestionando".

Además, agregó: "me puse a escuchar música a todo volumen, a bailar con mi mamá en la sala, y al día siguiente estaba como nueva. Es algo con lo que yo convivo por muchos años porque soy alérgica a la humedad hace mil años. Una cosa no tiene que ver con la otra, adicional, no podemos estar gaste y gaste pruebas porque hay gente que realmente lo necesita, está haciendo cola, sentadas días”.