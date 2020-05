Novio de Adamari López le organizó una fiesta de cumpleaños pese a la cuarentena

Adamari López cumplió un año más de vida rodeada de su familia, sorprendiéndola su pareja Toni Costa con una hermosa fiesta. Sin embargo, algunos usuarios criticaron el hecho tras realizarse en medio de la cuarentena mientras se incrementan los infectados y muertes por COVID-19.

La intérprete fue sorprendida desde el inicio de su día cuando llegó a Telemundo para conducir un Nuevo Día. Pero al llegar a su casa no se imaginó ver el regalo que le tenía su pareja.

¿Cómo fue la fiesta que le organizó Tonia Costa a Adamari López?

El bailarín como siempre detallista, se las ingenió para robarle una sonrisa a la madre de su pequeña, organizándole afuera de su hogar una espectacular fiesta.

Aunque la pareja mantuvo el distanciamiento social, las críticas se hicieron presentes en las redes sociales al ver imágenes donde por momentos no tenían mascarillas, mientras algunas camionetas pasaban con personas saludándola.

A su vez, disfrutando de algunos helados que fueron entregados por una empresa contratada como parte de la celebración.

Adamari López en Instagram compartió emocionada su sorpresa de cumpleaños

"Toni Costa, Alaïa y algunos amigos me sorprendieron con una fiestecita afuera de casa, por supuesto con distanciamiento social. De verdad que no me lo esperaba. Gracias a todos por tantas bendiciones", expresó emocionada la conductora en sus redes sociales.

Además, contó que el fin de semana había adelantado su festejo, saliendo con Tony y Alaia, dando un paseo en bote.

"Lo que deseaba era pasar un fin de semana lindo, como lo pasé. El fin de semana mi esposo me llevó a hacer un viajecito en bote y pues hoy lo que quería era estar en casa junto con ellos, jugar con juegos de mesa o simplemente compartir, pero una vez más sorprendida", agregó.