Erika Buenfil causa revuelo al contar detalles de su romance con Luis Miguel

Erika Buenfil se animó a dar detalles del romance que tuvo con Luis Miguel, hace 16 años. Durante la entrevista que tuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda, la actriz recuerda esta relación como algo "fantástico".

“Sí me aventé ahí, bien padre... fue fantástico. Me fue bien, yo muy bonita, bonita (...) Todavía no había nacido Nicolás, o sea, estamos hablando de casi 16 años, Nicolás tiene 14, más el embarazo, pero lo bailado, quién me lo quita", contó la actriz.

Buenfil señaló que conoció a Luis Miguel de forma casual en Monterrey, cuando fue a uno de los concierto del cantante.

“No me quería quedar sin ver a Luis Miguel. Era muy curioso (...) Sí sabía del impacto y lo que era Luis Miguel, pero hasta ahí”, recordó.

Una vez en el concierto, Erika cuenta que reconoció a uno de los músicos del artista y levantó la mano para saludarlo, pero Luis Miguel creyó que lo estaba saludando a él.

“No me había dado cuenta que él me había visto en el escenario cuando yo hice este movimiento (levantar la mano para saludar), pero para saludar al músico”, detalló..

Después del concierto, recibió una llamada de un personal de Luis Miguel, quien le dice que el cantante quería salir con ella, pero Erika no podía creerlo, pensó que se trataba de una broma. Incluso creyó que era su hermano y le dijo que no fuera bromista.

De pronto recibió otra llamada, se trataba del mismo Luis Miguel cantándole: "Amor, Amor, Amor..."

"Yo hago mi vida, él también y sé que un día me va a encontrar y me va a saludar con mucho cariño, ya estamos señores", concluyó.