Hija de Eugenio Derbez impactó al realizarle una increíble transformación

Eugenio Derbez no deja de asombrar a sus fanáticos con cada ocurrencia desde sus redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión su hija decidió realizarle un radical cambio que impactó a todos.

El comediante al ver el resultado que le dejó su pequeña, compartió a través de un vídeo en Instagram su drástica transformación.

Hija de Eugenio Derbez sorprendió al actor con radical cambio

Eugenio continúa haciendo de las suyas para entretener a sus seguidores en tiempos de cuarentena y en esta ocasión compartió su más reciente cambio de look de la autoría de su pequeña Aitana.

En un divertido clip publicado en sus redes sociales, el actor y comediante ofreció algunos consejos para mantener a los peques ocupados en casa. En su caso, su actividad con Aitana lo dejó con tremendo cambio de imagen.

En el corto vídeo, Derbez se deja maquillar por la niña, quien se dio gusto pintándole los párpados a su progenitor con una sombra azul. ¿El color que eligió para los labios de papá? Un rosadito que no le quedó nada mal al actor de How To Be A Latin Lover.

Eugenio Derbez en Instagram publicó su drástica transformación

“¿Quién dice que la cuarentena es aburrida? ¿O que ha servido para descansar? A mí me tiene deshecho”, escribió en el mensaje que acompañó la publicación.

El ocurrente clip es parte del nuevo proyecto de Derbez, Deshecho en casa, en el que ofrece una mirada íntima pero con mucho humor sobre cómo está pasando la cuarentena con su familia. El programa se transmite vía streaming a través de Pantaya.

El director explicó que la idea del nuevo programa le surgió de la “incomodidad” de no hacer nada en su casa de Los Ángeles. La serie contará con la participación de su esposa Alessandra Rosaldo, Aitana, la perrita de la familia Fiona y celebridades que serán invitadas virtualmente, según el diario La opinión.

El programa sólo está disponible para los usuarios en Estados Unidos, pero se espera que pronto se estrene en México.