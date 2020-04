Evelyn Vela opina sobre meteorito en Ica: “Pensé que era el fin del mundo”

La ex vedette Evelyn Vela se mostró muy preocupada por la caída del bólido en Ica el pasado miércoles. La bailarina expresó que pensó que era una señal del fin del mundo.

“Cuando me enteré de inmediato llamé a mi familia. Ellos me comentaron que fue en el mar de Pisco. A Dios gracias que no se estrelló en alguna ciudad, sino lo que estaríamos lamentando ahora”, expresó.

Vela también afirmó que desde que estamos pasando la crisis de la pandemia del coronavirus, diferentes cosas están ocurriendo en el mundo, por ello debemos estar muy alertas.

“Que Dios nos proteja de tanta desgracia. Confío en que pronto todo estará mejor”, indicó.

La ‘Reina del Sur’ también mostró su frustración por el cierre de todos los restaurantes:

“Nosotros vivimos de eso en Ica. A esperar y ojalá a fin de mes se pueda hacer el servicio de delivery. Ahora todo es un caos, duele enterarse de que tanta gente está muriendo en el mundo”, indicó.

Wapa, recuerda que debemos hacer caso a las indicaciones del Presidente de la República. Solo debes salir de casa si es necesario. La única forma de vencer a este terrible virus es quedándonos en nuestras casas.