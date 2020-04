¿Eugenio Derbez desea reconciliarse con Victoria Ruffo con este hermoso gesto?

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo durante 25 años no han parado de demostrar la mala relación que tienen como padres. Sin embargo, el actor decidió sorprender a la actriz y a su hijo con un hermoso detalle.

El comediante utilizó su cuenta de Instagram para decirle un tierno homenaje José Eduardo junto a la protagonista de melodramas, impactando por esta acción que ha generado especulaciones de una posible reconciliación.

¿Eugenio Derbez en Instagram se arrepintió de las diferencias con Victoria Ruffo?

El mexicano en honor a los 28 años de José Eduardo Derbez, publicó una tierna foto del pasado donde aparecía el joven junto a su mamá.

La imagen que se ha vuelto viral, enterneció a los usuarios al ver a José Eduardo disfrazado de "Armando Hoyos" frente a una pizarra, mientras, Victoria lucía hermosa sentada en una silla como si fuera la maestra de su pequeño.

Este detalle del comediante, asombró a sus seguidores al compartir por primera vez una fotografía de Victoria Ruffo en sus redes sociales.

¿Por qué Eugenio Derbez no soportaba a Victoria Ruffo?

Durante una entrevista a Despierta América, el productor confesó la verdadera razón de tantos años de cólera hacia la intérprete.

"Yo siempre estoy abierto a reconciliarme. Lo que siempre me ha tenido muy dolido es el no haber podido crecer a mi hijo; que me hayan quitado la patria potestad y que me hayan puesto una orden de restricción, es algo que lo lleva uno tatudao".

Continuó, "es muy difícil, es como si de repente te meten a la cárcel y dejas de ver a tus hijos por culpa de algo que no cometiste y eso es algo que me ha costado mucho soltarlo. Ya sé que me hace daño, que no debo de hacerlo, pero me perdí de ver crecer a mi hijo".

Hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

El joven recibió un conmovedor mensaje de cumpleaños por parte de su papá, así no pueda estar con él por la cuarentena.

“Si hay alguien que sabe cómo disfrutar cada día sin importar las condiciones, eres tú @jose_eduardo92 . Porque eres feliz de ser quien tú eres. ¡Feliz cumpleaños hijo! Gracias por enseñarme tanto. Te amo”.