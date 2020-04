André Carrillo rebajará el 50% de su sueldo en el Al Hilal de Arabia Saudita

El peruano André Carrillo verá su sueldo disminuirse en un 50 % luego el plantel de jugadores Al Hilal de Arabia Saudita decidió tomar esa medida hasta que la situación mejore.

Las personas que cobrarán la mitad del sueldo son los futbolistas, comando técnico y la parte administrativa.

Asimismo, el presidente del conjunto árabe saludó la iniciativa y felicitó la solidaridad en estos momentos de crisis.

Cabe recordar que la 'Culebra' Carrillo juega en Al Hilal desde el 2018 y ha logrado ganar la Supercopa de Arabia Saudita y la Champions League de Asia.

📄 #AlHilal players reduce their salaries due to #Coronavirus pandemic..

The management praises their initiative 🙏🏻 pic.twitter.com/gMD2vIYpop — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) April 13, 2020

(Con información de Andina)

Reducen el sueldo a Farfán por Covid-19 y él destruye documento: “Me quieren arruinar”

Todos los países del planeta están atravesando una gran crisis por el coronavirus y Rusia es uno de ellos. Por esta situación, Lokomotiv, el equipo en donde Jefferson Farfán juega profesionalmente, ha reducido un 40% del sueldo a todos sus futbolistas.

Al darse cuenta de la medida, el deportista utilizó su cuenta de Instagram quien expresó que su club le reducirá el sueldo y que le llegó un documento a su hogar y que no lo puede leer porque está en idioma ruso.

“Me han hecho un descuento. Me mandaron un papel en ruso. No entendí nada y lo rompí. Me han querido cag**. Me quieren descontar el 40%”, indicó