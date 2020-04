Vadhir Derbez y su novia comparten divertido video fail en TikTok

Vadhir Derbez y su novia, la influencer Diana Larume, quisieron divertirse grabando un video para TikTok; sin embargo, no salió como ellos lo tenían planeado.

Es cierto que el reto no les salió como ellos esperaban, pero de todas maneras, Vadhir Derbez lo compartió con sus seguidores, demostrando que se lo tomaron con buen humor.

El reto que deseaba cumplir el hijo de Eugenio Derbez es uno en el que toma a su pareja por la nuca intentando hacer una plancha para ejercitar el abdomen.

Pero, cuando su novia estaba cerca del suelo, se arrepintió y apoyó la rodilla en el suelo. Este movimiento hizo que Vadhir deje de hacer la maniobra; sin embargo, Diana hace un movimiento en el que termina golpeándose la nariz con la rodilla de su novio.

“Fail Total jajaja like para sobarle su nariz jajaja o para que me perdone @dianalarume”, agregó en la descripción de la publicación, la cual tiene más de 156 mil likes. No hay dudas que la pareja se divierte y disfruta el tiempo que pasan juntos.

¿Quién es la novia de Vadhir Derbez?

La joven que se ha robado el corazón del atractivo intérprete que está conquistando la industria de Hollywood es Diana Larume.

La mexicana es tamaulipeca y comparte la misma pasión que Vadhir en la actuación, además tiene 24 años. También enamora desde su cuenta de Instagram siendo influencer.