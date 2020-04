Violento vídeo del actor Ezra Miller se vuelve viral por ahorcar a una fanática

El famoso intérprete Ezra Miller se volvió tendencia tras circular un vídeo en las redes sociales donde se lo ve agrediendo a una joven.

El intérprete fue registrado poniendo sus manos en el cuello de una seguidora, donde la llega a tirar al piso, generando indignación de usuarios por su actitud.

¿Cómo ocurrió el hecho violento de Ezra Miller a una fanática?

Según lo reportado por las imágenes, se lo ve al actor vistiendo una polera roja en un bar de Irlanda. Aunque al inicio de su enfrentamiento con su seguidora parecía estar fingiendo su comportamiento mientras ella le sonría, se fue de control.

Pues, el famoso de Hollywood le llegó a decir: ¿Quieres pelear?¿Quieres pelear? agarrándola del cuello, luego de ello, intenta tirarla hacia abajo.

En ese instante, la persona que grabó lo ocurrido le grita al estadounidense que pare y corta la grabación, la reacción del camarógrafo refleja que la situación terminó volviéndose muy violenta.

Según la @Variety (la que publicó el video) lo que hizo Ezra Miller fue realmente serio y no una broma. Lo que sucedió fue el 1 de abril y comenzó después de que los fanáticos insistieron e hicieron lo mismo para 'perder la paciencia', haciendo que ese episodio suceda. pic.twitter.com/2VyFLIIimr — DC - Latinoamerica (@DCComicsLatinA1) April 7, 2020

De acuerdo a TMZ, el hecho no fue denunciado a la policía pero sí lo sacaron del lugar nocturno a Miller. Lo que no se conoce hasta el momento fue el motivo del altercado y si la afectada sufrió alguna lesión.

¿Qué películas hizo Ezra Miller?

Ezra Miller se hizo famoso en "Tenemos que hablar de Kevin", con Warner participó en "Animales fantásticos" y es The Flash, en "La Liga de Justicia”.

Entre las producciones destacadas que participó actuó en: “The Perks of Being a Wallflower”, “Trainwreck”, “Batman v Superman: Dawn of Justice”, “Justice League”, “Fantastic Beasts and Where to Find Them” y su secuela “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald".