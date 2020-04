Ernesto Pimentel y su contundente respuesta a comentarios homofóbicos tras disposición de Vizcarra

Luego que el presidente Martín Vizcarra decretara que en este Estado de Emergencia, tres días de la semana saldrán las mujeres y los otros días saldrán los hombres, de inmediato salieron a la luz muchas burlas en contra de las personas transgénero. Ante ello, Ernesto Pimentel se mostró ofuscado y pidió respeto para la comunidad LGTBIQ.

“En el tema de las personas trans, el esfuerzo del presidente para mencionarlo no es fácil. Es un tema vulnerable, tan vulnerable como alguien que me escribe en Twitter: ‘a los ñocos hay que salir a golpearlos si se visten como mujeres’”, señaló Ernesto Pimentel en conversación con Alan Diez para Capital TV.

“Ese comentario se podría tomar a la broma”, respondió Pimentel, rechazando totalmente el comentario.

“Cuando una persona alienta y dice que ‘hay que pegarles a los que salen vestidos de mujer’, personas que ya son vulnerables, que no reciben bonos, que viven solas y solos, eso me indigna y me subleva, porque no es broma que muchas mujeres trans no llegan a adultos mayores porque las matan”, acotó.

Ernesto Pimentel recordó también la vez que tuvo que publicar una lisura para responder un comentario homofóbico.

“No CTM $^$^#&$** Yo respeto a las personas trans y respeto las leyes, y tu comentario es un asco, que será usado contra otr@s que no podrán defenderse y potenciando la homofobia y la transfobia”, tuiteó Pimentel en ese momento a cibernauta.

Ante ello, el comediante indicó: “Nunca escribí una lisura en Twitter, pero había que exponer (la agresión). Hay que visibilizar a las minorías; cuando se hace eso, no se pude borrar alentando lo que nos diferencia”.

Finalmente, señaló que las personas transgénero deben ser respetadas como realmente ellos quieren ser identificados.

“Dirán que hay que basarse en el DNI. Creo que hay que respetar. De eso trata, si ves a las chicas saliendo el día de los hombres se presta a la burla. Hay que ser empático. Esto no es licencia para hacer lo que les da la gana, es para comprar lo estrictamente necesario como lo dispuso el Gobierno”, dijo.

Las palabras de Martín Vizcarra

Pero el mandatario quiso resaltar la manera de trabajar de los militares contra la homofobia.

“Nuestro Gobierno es inclusivo cuando hablamos de varones y mujeres. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tendrán instrucciones de no actuar con homofobia”, expresó.