Patty Wong dona almuerzos a trabajadores de limpieza y policías tras cuarentena

Patty Wong famosa por haber sido modelo en el programa 'Habacilar', quiso contribuir con una noble acción a las personas que continúan laborando por mantener la ciudad limpia y a los que vigilan que no se propague el coronavirus.

Por eso, se acercó a la Municipalidad de Chorrillos y coordinó con las autoridades correspondientes para entregar más de 300 almuerzos.

Patty Wong entregó más de 300 almuerzos a trabajadores durante cuarentena

La empresaria no dudó en realizar un lindo gesto hacia los miembros de la Policía Nacional del Perú y las personas que limpian el distrito donde tiene su local.

Patty Wong aperturó su tienda de la avenida Huaylas y reflexionó que a pesar de ser un momento difícil, debemos unirnos para apoyar.

“El rubro de restaurantes está totalmente golpeado, pero no importa siempre hay recurso para salir adelante y ayudar al otro”, expresó a La República.

De acuerdo a las imágenes se pudo ver que la entrega de alimentos fue arroz chaufa, wantan frito y un salteado de chancho, dándoles la opción de elegir su bebida de preferencia.

Foto: URPI-La República

Patty Wong conmovida confesó la situación que vió tras salir durante cuarentena

La exmodelo también confesó cómo inicio esta idea e invitó a las figuras públicas a sumarse con estas labores de solidaridad.

“Este aislamiento lo puedes vivir con miedo o bajo un aprendizaje y salir a ayudar [...] Salí después de 15 días a la calle a comprar y vi a una señora que limpiaba angustiada. Yo llegué a mi casa y le dije a mi hija que no me abrazara. Empecé a llorar, y me dije: estas señoras salen todos los días, detrás de todas estas personas de limpieza hay familias, hay hijos. Ellos están dando la cara por nosotros".

Patty Wong en 'Habacilar'