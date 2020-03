Esposo de Victoria Ruffo contó cómo lleva el coronavirus: "sentía que me moría"

A través de Twitter, el esposo de Victoria Ruffo y gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, contó que dio positivo en la prueba de coronavirus.

Por ello, para advertir a la población, el político mexicano habló con los medios y contó cómo llevaba la enfermedad.

“No es una broma, se debate entre la vida o la muerte (...) esto no es una gripita. Este virus está perrísimo; sentía que me moría”, dijo en una entrevista con Milenio Televisión.

Asimismo, Omar Fayad contó en el programa mexicano de TV Azteca, “Ventaneando”, que es “en cuestión de horas te vienes para abajo con temperaturas que llegas a tener hasta 41 grados. Lo cual te ocasiona dolores de cuerpo terrible, dolores de cabeza terribles, un cansancio total, te debilitas y te deshidratas en horas”.

“Este embate que yo he recibido en las últimas 72 horas no lo resiste cualquiera. A mí me dijeron los médicos que gracias a mi condición específica y mi estado de salud, pues para mí eran cruciales estas 72 horas”, agregó el gobernador.

También le pidió a la población mexicana que se cuide y que “se automediquen”.

“Ha sido una experiencia terrible. Espero que cuiden mucho porque cualquiera puede vivirla. Cree uno que es broma y luego las personas luego no toman las medidas de seguridad”, comentó.

Omar Fayad espera no haber contagiado al presidente AMLO

Antes presentar síntomas, el político había estado en una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y pidió que lo cuidaran.

“Yo espero no haberlo contagiado, cuiden el presidente”, agregó el esposo de Victoria Ruffo en una entrevista.