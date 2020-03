Grettell Valdez llora y sufre por aislarse de su hijo tras riesgo de Covid-19

Grettell Valdez, famosa por ser parte de exitosas telenovelas de Televisa, se encuentra sufriendo por su hijo quien tuvo que distanciarlo en otra casa para evitar ser contagiado por Covid-19.

Esta medida se tomó luego que el padre del menor, Pato Borghetti, fue contagiado por de coronavirus. Por ello, la actriz difundió un conmovedor vídeo viéndosela entre lágrimas contar cómo enfrenta este proceso.

Grettell aldez en Instagram

La joven desde su plataforma digital, compartió unas emotivas palabras expresando que extraña a su primogénito y por qué decidió alejarlo.

¿Qué pasó con el hijo de Grettell Valdez?

Durante la grabación, la protagonista de 'Las Amazonas' reveló que Santiago se encontraba en riesgo por la infección que ocurrió a su alrededor, como el de su padre y su novia quienes son portadores del virus.

“Mi hijo el martes se fue a casa de su papá y pues claro que me entra la angustia. Él está muy bien, él está perfecto, yo estoy perfecta, mi marido está perfecto, pero Santino se fue a casa de su papá y no voy a poder estar con él en 15 días hasta que pase el peligro”.

La mexicana angustiada, confesó, “hasta que pase esta situación él tiene que estar en cuarentena también en casa de papá y pues no puede salir, no puede venir conmigo, con mamá porque hay riesgo de que me pueda contagiar, a mi marido, a las chicas que están aquí con nosotros que las amamos”.

“Es mi hijo, mi bebé, el único que tengo y en cuando me enteré lo único que quieres hacer es abrazarlo y protegerlo y que nada le pase pero pues en este momento él va a tener que estar en casa de papá haciendo la cuarentena y haciendo las cosas que se tienen que hacer y los protocolos que se tienen que seguir”.

Grettell Valdez sobre el coronavirus

La artistas también aprovechó en recordar a los usuarios que no se descuiden y realicen los protocolos para prevenir el coronavirus.

“Crees que no va a pasarle a tu gente y de repente pues sí, sí existe y sí hay que tener más conciencia, hay que tener muchos cuidados”.