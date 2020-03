¡No lo podemos creer! Noah Centineo dio su número de teléfono y aquí te lo compartimos

Noah Centineo, actor de películas de Netflix sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir su número de celular, el cual será para atender a sus fans.

Mediante un post que compartió en una de sus redes sociales, el artista propuso esta medida para que le cuenten cómo están pasando estos días de cuarentena por el coronavirus.

Centineo, publicó un video en su Intagram, donde dio más detalles

“Básicamente puedes contarme lo que te preocupa. Puedes decirme si quieres hablar sobre la cuarentena, el autoaislamiento, el COVID-19. Puedes decirme si quieres hablar sobre mí personalmente, cosas que me asustan, cosas que te asustan, cosas por las que estoy agradecido, cosas por las que estás agradecido, lo que sea”, expresó el también actor de “La cita perfecta”.

Con el cabello más corto y un atuendo ligero, el actor siguió con su comunicado. “Hace semana y media, dos semanas o así, me he dado cuenta que realmente quiero poder comunicarme con quien quiera comunicarse conmigo a nivel mucho más personal”, reveló. “Quiero poder escuchar lo que digas y responder, y no quiero hacerlo a través de mensajes privados. Estuve pensando en la mejor forma de hacerlo y esta me parece una idea genial”.

Pero no es que haya dado su número personal, sino que compró uno especial para estas comunicaciones.

“Así que compré un teléfono nuevo y ese teléfono es exclusivo para hablar con ustedes chicos. Lo estoy haciendo a través de una aplicación. Pero tengo un número de teléfono y eso está bastante bien”, recalcó Centineo.

El número que dejó en la descripción del video es +1(561)-220-0860.

Noah Centineo contesta a fans que le escriben

Aunque no lo creas, el actor Noah Centineo ya está respondiendo a los fans que le están escribiendo e inclusive lo sigue haciendo.

Con las palabras “envíame un mensaje de texto, lo digo en serio” sobre una captura de pantalla de los mensajes que intercambia con sus seguidores, el popular artista invita a la conversación, recibiendo comentarios positivos de la gente con quien conversa.