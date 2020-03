Eduardo Yáñez preocupa con impactante cambio en su rostro, confesando el motivo

Eduardo Yañez famoso por sus exitosas interpretaciones en telenovelas de Televisa y su comportamiento polémico frente a las cámaras durante un tiempo.

El galán de melodramas luego de perder hace unas semanas a su madre sorprendió al reaparecer en un programa con un rostro hinchado y muy cambiado al que solíamos ver. ¿Cuál ha sido el motivo de este radical cambio?

El mexicano a pesar del dolor que lleva por el fallecimiento del ser que más ha amado, se presentó en el programa 'Hoy' generando comentarios por su aspecto físico.

Eduardo Yañez y su radical cambio en su rostro

El artista que protagonizó junto Angélica Rivera se lució durante la entrevista con un rostro hinchado y enrojecido, impactando a sus fanáticas por verlo en esa condición.

Entre las críticas el público deseaba conocer si el motivo de su transformación se debía por haber subido de peso, bótox o si se trataba de un tratamiento médico.

¿Cuál es el motivo del cambio en el rostro de Eduardo Yañez?

El actor de 'Destilando amor' confesó la situación que está ocurriendo con su cuerpo. “Es muy difícil, porque en Estados Unidos alguien engorda y le aplauden, y aquí alguien lo hace para un personaje y nos critican de gordos. Pero no fue para un personaje, estoy pasando un momento muy difícil de dolor en la espalda y me automediqué. No sabía que eso contenía cortisona y me hinché un poco, pero cuando me di cuenta, ya lo dejé”.

Además, agregó, “es que a veces no hay tiempo de ver a alguien que realmente te medique correctamente, y nosotros al calor del trabajo tratamos de resolver para seguir adelante. Es un problema de años”.