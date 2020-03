Nicola a Ministra de la Mujer por caso de Camila: "A ver si actúa con la misma rapidez"

Nicola Porcella se sumó ante la indignación de la población sobre la muerte de la pequeña de Independencia, dedicándole un mensaje a la ministra de la Mujer.

El conductor de "Todo por amor", sorprendió a los usuarios de Twitter con unas polémicas palabras que estaban dirigidos hacia la ministra Gloria Montenegro.

El exchico reality ante el caso de la niña Camilita, indicó, "A ver si actúa con la misma rapidez con la que actúa cuando es sobre alguien conocido".

El joven dejó entre ver que la actitud de nuestra representante suele tener mayor velocidad de respuesta ante personas conocidas que por el ciudadano que pide justicia a diario.

La posición de Nicola se habría desarrollado por los diferentes momentos que Montenegro se ha pronunciado cuando son personajes públicos y han sido vinculados a temas de agresión física o psicológica hacia las mujeres, donde él también ha sido vinculado.

Sin embargo, varios de los usuarios en redes lo criticaron por hablar de un tema delicado."Con todo respeto, defiéndete o ataca a quienes te han criticado (con justificación) de otra manera, no busques agarrarte de un tema tan delicado y doloroso, son situaciones y circunstancias totalmente diferentes, no uses un tema como este".

Adolescente golpeó a Camilla con un pico y metió su cuerpo a un costal

Según la Fiscalía, la pequeña Camilla falleció producto de un traumatismo craneoencefálico y cervical. Al parecer, el sujeto golpeó la cabeza de la niña con un pico, luego metió el cuerpo de la pequeña en un costal y lo arrojó en el sector La Mina, en Independencia, donde fue hallado, la noche del domingo. Según las imágenes del vídeo de seguridad, se trataría de un adolescente de 15 años.

Vídeo de seguridad capta a adolescente y Camila