¿Cómo es Victoria Ruffo como suegra? Ella responde esta interrogante

Victoria Ruffo es una de las actrices mexicanas más queridas y es considerada como una de las “reinas de las telenovelas”. Pero además de ser una gran artista, también es una madre muy protectora.

La actriz de 57 años es madre de José Eduardo Derbez, fruto de su relación con Eugenio Derbez, los mellizos Victoria y Anuar, producto de su matrimonio con Omar Fayad. Sus hijos han crecido y es inevitable que ella se convierta en suegra en algún momento.

Sobre este aspecto, Victoria Ruffo ha confesado cómo es en su faceta de suegra.

¿Cómo es Victoria Ruffo como suegra?

En una entrevista con TVyNovelas, Victoria Ruffo se animó a revelar cómo es ella en su faceta como suegra.

“No soy tan fácil (como suegra), pero no soy entrometida ni enchinchosa (…) Tampoco me gusta eso de ser uña y mugre con la nuera, no. El respeto al derecho ajeno es la paz”, señaló la madre de José Eduardo Eugenio González Martínez del Río.

Asimismo, contó que es una faceta que prefiero mantenerlo en lo privado y seguir disfrutando de la buena relación que tiene con sus tres hijos.

Victoria Ruffo está de acuerdo con el deseo de José Eduardo de tener hijos

En esta entrevista también le consultaron a Victoria Ruffo si está de acuerdo con su hijo mayor en convertirla en abuela pronto.

“Él dice que quiere hijos a partir de los 30, tiene 27. Primero tiene que encontrar con quién tenerlos, una pareja que lo quiera, lo apoye, con quien formar una familia y encontrar estabilidad”, agregó la exesposa de Eugenio Derbez.

José Eduardo y la vez que Victoria Ruffo le dio una cachetada

El hijo de Eugenio Derbez recordó la vez en la que Victoria Ruffo le dio una cachetada. Según contó José Eduardo, él tenía 15 años y su madre lo encontró con dos mujeres en su habitación.

"Mi mamá me pegó una cachetada, pero ya fue como a los 15 y tiene buena mano; así como llora, pega", recordó José Eduardo cuando acudió como invitado al programa 'D-Generaciones'.