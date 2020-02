Rebecca Jones sobre su lucha contra el cáncer: “no me dio miedo a morir”

En enero del 2018, Rebecca Jones fue diagnosticada con cáncer de ovario, pero gracias a su lucha y su optimismo, ella logró superarlo.

Luego de dos años de enterarse esta noticia, la actriz mexicana reveló en una entrevista que nunca tuvo miedo a morir cuando luchaba contra el cáncer.

En una entrevista, donde anunciaba su regreso a la obra de teatro 'Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria', Rebecca contó que los médicos le decían que solo le quedaba cinco o siete años de vida, y pese a este diagnóstico ella nunca le tuvo miedo a la muerte.

"No me dio angustia, no me dio miedo porque he vivido una vida muy plena", afirmó.

Asimismo, señaló que si llegara el momento de morir, pues ella se iría tranquila porque no se arrepiente de nada de lo que ha hecho.

"Todavía tengo que hacer muchísimas cosas, pero si me llegara a llevar Dios no me puedo quejar, he sido muy feliz", reveló la productora.

Aunque ella siempre ha intentado afrontar positivamente las pruebas que le puso la vida, Jones afirmó que sí hubo algunos comentarios que le llegaron a afectar emocionalmente. Pues, también dijo que se salvó de ser atropellada por el vehículo de su vecina.

Yo venía de salir del cáncer y ya casi me mata la vecina. Así es la vida, no sabemos si este es nuestro último segundo en la Tierra. Siempre estamos viviendo en el futuro", aseguró la actriz de 62 años.

"Siempre estamos inventándonos escenarios que ni siquiera existen, que no sabemos si van a pasar. El último que tiene la palabra, a mi punto de ver, es Dios", declaró.