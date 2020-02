Susan Prieto ante posible demanda de Janet Barboza: "La memoria es frágil"

Susan Prieto famosa por ser una joven cantante ha destacado por su prodigiosa voz, hace unos días denunció en público que Janet Barboza había tenido unas expresiones negativas por su peso para estar en la televisión.

Ante ello, la conductora de "Válgame" negó lo manifestado por la cantante quien ahora sería demandada. Al conocer esta información, la artista nacional le envió contundente respuesta en Instagram.

A través de la plataforma digital de Rodrigo González, se pudo evidenciar que la empresaria le dedicó unos minutos al comentario de Susan para descalificar lo expresado y manifestar que podría tomar las acciones correspondiente en su contra.

“Yo la recibí con todo el amor del mundo. Fueron dos veces que la tuve en el programa. Yo no conozco a tu mamá, nunca te acompañó a estos programas que tú haces mención y tengo maneras de probarlo”, indicó la presentadora.

¿Qué le respondió Susan Prieto a Janet Barboza?

Prieto aprovechó en utilizar sus redes sociales para responder. “Nunca he sido alguien que viva de escándalos. Si la señora (Janet Barboza) no recuerda, pues la entiendo, la memoria es frágil. Por mi parte no voy a decir nada más al respecto”.

“Hay casos muy importantes como feminicidio y violencia a los que realmente la justicia tiene que prestar atención, en lugar de hacerles perder el tiempo”, terminó la peruana.

Rodrigo González expuso el caso de Susan Prieto en Instagram